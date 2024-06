Nieoficjalnie: To polski ksiądz miał zginąć na Mont Blanc. Proboszcz komentuje

Klaudia Zawistowska

W piątkowy wieczór polskie media obiegła bardzo smutna informacja. W masywie Mont Blanc doszło do kilku tragicznych wypadków. W jednym z nich zginął Polak. Wiele wskazuje na to, że mógł to być młody polski duchowny.