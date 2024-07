K iedyś w polskim parlamencie rządziła inteligencja pracująca miast i wsi, potem łudziliśmy się, iż do Sejmu trafiają inteligenci z prawdziwego zdarzenia, ale dziś okazuje, że rozgaszczać tam zaczyna się inteligencja sztuczna. I pewnie nikt nie protestowałby przeciwko wykorzystywaniu AI przez posłów, gdyby nie służyło im to do mamienia wyborców oraz zalewania ministerstw niezbyt rozsądnymi pytaniami.





Odkrył, co wyprawiają posłowie. Ich interpelacje pisze... sztuczna inteligencja

Jakub Noch

Kiedyś w polskim parlamencie rządziła inteligencja pracująca miast i wsi, potem łudziliśmy się, iż do Sejmu trafiają inteligenci z prawdziwego zdarzenia, ale dziś okazuje, że rozgaszczać tam zaczyna się inteligencja sztuczna. I pewnie nikt nie protestowałby przeciwko wykorzystywaniu AI przez posłów, gdyby nie służyło im to do mamienia wyborców oraz zalewania ministerstw niezbyt rozsądnymi pytaniami.