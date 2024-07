Masz w sobie "ogień i krew"? Sprawdź, jak dobrze znasz "Ród smoka" (QUIZ)

Serial "Ród smoka" na kanwie kroniki "Ogień i krew" George'a R.R. Martina powrócił. Uważasz siebie za wielkiego miłośnika uniwersum "Pieśni lodu i ognia"? Sprawdź, jak dobrą posiadasz wiedzę na temat rodu Targaryenów i Tańca Smoków. Uważaj, by nie spaść z siodła.

Jak dobrze znasz "Ród smoka"? (QUIZ NA 20 PYTAŃ) Fot. kadr z serialu "Ród smoka"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, drugi sezon "Rodu smoka" rozpoczął się w momencie, w którym po śmierci Lucerysa Velaryona stronnictwo czarnych zaprzysiężone Rhaenyrze Targaryen zastanawia się nad kolejnym ruchem w wojnie domowej z zielonymi, czyli obozem Alicent Hightower i jej syna, koronowanego na władcę Siedmiu Królestw Aegona II.

Przez pierwsze cztery odcinki widzieliśmy, jak Daemon Targaryen wynajmuje zabójców, a cały jego plan kończy się zabiciem Jaehaerysa, syna Aegona II; pola Dorzecza usłane są zwłokami zwolenników zarówno jednej, jak i drugiej strony konfliktu; Rhaenyra pod przebraniem septy dostaje się do Królewskiej Przystani i tam próbuje namówić Alicent do zawieszenia broni.

W serialu, który możemy oglądać na platformie streamingowej Max, znów wystąpili Emma D'Arcy ("Poszukiwacze prawdy"), Olivia Cooke ("Player One"), Matt Smith ("Doktor Who"), Rhys Ifans ("Notting Hill"), Tom Glynn-Carney ("Dunkierka"), Eve Best ("Przeznaczenie: Saga Winx") i Ewan Mitchell ("Saltburn").

Serial będący prequelem kultowej "Gry o tron" powstał na podstawie "Ognia i krwi" pióra George'a R.R. Martina. Myślisz, że wiesz wszystko o "Rodzie smoka"? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.

Jak dobrze znasz "Ród smoka" (QUIZ NA 20 PYTAŃ)

Czytaj także: https://natemat.pl/562616,recenzja-4-odcinka-serialu-rod-smoka-powraca-strach-jak-w-grze-o-tron