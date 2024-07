Wakacje sprzyjają rozluźnieniu i szukaniu przygód. Niektóre kobiety all inclusive w Turcji wykorzystują do nawiązania letniego romansu. Jednak trzeba z tym bardzo uważać. Polka podzieliła się właśnie niemiłymi historiami.

Romans na all inclusive w Turcji może mieć fatalny koniec Fot. Michal Wozniak/East News

"Polka i Turek" to tiktokowy profil, na którym Polka dzieli się swoimi doświadczeniami z życia w Turcji. Opowiada o tym, jak to jest być żoną Turka, ale przedstawia również historie innych kobiet. Niedawno opowiedziała, na co należy uważać podczas wakacji all inclusive.

Romans na all inclusive w Turcji. Po tym powinna ci się zapalić czerwona lampka

Turcy są wychowywani w świecie, gdzie ma się duży szacunek do kobiet. Po porodzie swoim żonom wręczają złotą biżuterię i kwiaty w podziękowaniu za ich trud. Podobnych gestów jest znacznie więcej.

Jednak niektórzy wykorzystują swoją urodę i dostęp do młodych kobiet w nadmorskich hotelach, aby nawiązać krótki romans. Czasami są nawet bardzo nachalni, a wspólną noc oferują im już podczas pierwszego dnia pobytu. To właśnie powinno być sygnałem ostrzegawczym dla każdej turystki.

– Jeżeli on od razu mówi o stosunku, a ty tego nie chcesz, to nie zgadzaj się na kolejne spotkania. On nie odczepi się od ciebie, jeśli spotkasz się z nim dla "świętego spokoju" – podkreśla Polka.

Takie spotkanie w Turcji może zakończyć się bardzo źle. Nigdy tego nie rób

Kolejnym sygnałem ostrzegawczym, że Turek może mieć niecne zamiary, jest zaproszenie kobiety na spotkanie poza hotelem. Jako lokalsi, doskonale znają okolicę, dlatego dobrze wiedzą, gdzie zabrać kobietę, żeby być w odosobnionym miejscu. Dlatego, jak ostrzega Polka, nigdy nie zgadzajcie się na randki poza hotelem, a także nie wsiadajcie do ich samochodów.

Szukające miłości dziewczyny powinny uważać również na Turków, których koledzy są kobieciarzami. Nawet jeżeli on twierdzi, że jest inny i pragnie stałego uczucia, to najpewniej nie jest to szczere wyznanie.

Coś, na co zawsze należy reagować bardzo stanowczo to regularne nagabywanie przez pracownika hotelu podczas wakacji. Może się bowiem zdarzyć, że Turek nie będzie chciał odpuścić, mimo iż kobieta nie będzie zainteresowana. W takich sytuacjach należy jak najszybciej poinformować o całym zajściu managera hotelu. Takiego zachowania nie można lekceważyć.

To dzieje się na all inclusive w Turcji. Niektóre kobiety nie mają hamulców

Nie zawsze jest jednak tak, że pracownicy hoteli podrywają młode dziewczyny. Można wręcz powiedzieć, że takie sytuacje zdarzają się rzadko. Bywa również, że to nie Turcy, a turystki zaczepiają pracowników, aby ich podrywać.

O takiej sytuacji opowiedziała inna Polka, która także jest żoną Turka. Świadkiem takich podrywów była podczas pobytu w hotelu Venezia Palace Deluxe Resort Hotel niedaleko Antalyi, gdzie spędzała już kolejny urlop.

"Ludzie! Co tu się dzieje. Panie wyzbywają się tutaj wszelkich hamulców" – alarmowała na TikToku. Wyjaśniała, że na takie zaczepianie kelnerów pozwalają sobie zwłaszcza starsze kobiety, które potrafiły wciskać obsłudze do kieszeni bardzo wysokie napiwki.

W zamian Turcy obsypywali je komplementami. "Gotowe są zapakować do walizki tego 25-letniego tureckiego księcia, który dokładnie w tym samym hotelu, przed dwoma dniami, tym samym tekstem czarował inne panie" – komentowała tiktokerka. Zaapelowała również do kobiet, aby miały do siebie więcej szacunku.