Koalicja Obywatelska cały czas prowadzi w sondażach, choć notuje spadki poparcia. Wyborcy odpływają też od Prawa i Sprawiedliwości. Do znaczącej zmiany doszło też na ostatnim miejscu na podium. Za to Lewica wciąż nie może wydostać się z kryzysu niskich notowań – wynika z sondażu Opinii24 dla TVN24.

Sondaż. KO i PiS tracą poparcie. Niepokojąca zmiana na podium. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Z najnowszego sondażu Opinii24 dla TVN24 wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, pierwsze miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska chce zagłosować 31,4 proc. wyborców.

Sondaż. KO i PiS tracą poparcie. Znacząca zmiana na podium

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 27,1 proc. poparcia. Obie formacje zanotowały jednak spadek poparcia względem sondażu tej samej pracowni wykonanego w zeszłym miesiącu.

Poparcie KO spadło o 1,8 p.p., a PiS o 1,7 p.p. Badanie pokazało też znaczącą zmianę na trzeciej pozycji. Ostatnie miejsce na podium zajęła Konfederacja. Głos na skrajną prawicę chce oddać 13,8 proc. badanych. To wzrost o 2,3 p.p.

Trzecia Droga, czyli koalicja Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, zajęła czwarte miejsce. Konserwatystów popiera 11,6 proc. ankietowanych. To jednak wzrost względem ostatniego badania. W zeszłym miesiącu tę formację poparło bowiem 8,1 proc. wyborców.

Nieznaczny wzrost, bo o 1,4 p.p. zanotowała Lewica. Koalicja progresywnych ugrupowań może liczyć na 9 proc. głosów.

Co ciekawe, z sondażu Opinii24 dla TVN24 wynika, że aż 78 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach.

Sondaż United Survey

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze 10 lipca Wirtualna Polska opublikowała sondaż wykonany przez United Survey.

Największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska – ma poparcie 31,2 proc. pytanych (spadek o 3,2 pkt proc. w porównaniu do ostatniego badania). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,2 proc. (spadek aż o 6,5 pkt proc).

Na trzecim miejscu na podium mamy Konfederację. 11 proc. Polaków oddałoby głos na tę partię (spadek o 0,9 pkt proc. w porównaniu z badaniem z 25 czerwca). Potem jest Trzecia Droga z poparciem 9 proc. pytanych (spadek o 1,8 pkt proc.).

Trochę lepszy wynik zanotowała Lewica – 7,7 proc. (w czerwcu było to 6,2 proc.). Co ważne, aż 13,8 proc. nie wie, na kogo by oddało swój głos.