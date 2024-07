Szokująca napaść na 17-letniego Ukraińca w Krakowie. "Odcięli palec, przebili głowę"

Alan Wysocki

W miniony piątek w Krakowie na Zakrzówku doszło do brutalnej napaści na 17-letniego Ukraińca. Czterech Polaków miało zaatakować go przy użyciu gazu i maczety. Według relacji matki chłopaka powodem awantury była odmowa poczęstowania napastników papierosem. "Zranili go, odcięli palec, przebili głowę i wrzucili do wody" – czytamy.