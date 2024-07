Przyjął turystów w Zakopanem. "Dopadł moją żonę, powalił na ziemię i zaczął kopać"

Alan Wysocki

P an Artur wraz z żoną przyjęli w Zakopanem turystów z Łodzi. Gdy małżeństwo wróciło z koncertu, odkryło, że w kwaterach trwa zakrapiana impreza. Niedługo później mężczyźni rzucili się na kobietę. – Zgubiłem telefon. On go podniósł i rzucił nim w moją żonę. Potem ją dopadł, powalił na ziemię i zaczął kopać – powiedział.