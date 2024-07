Pokazał, co napisała mu Mennica. Tak tłumaczą nam słowa o je***ym Ukraińcu

Pokazał, co napisała mu Mennica. Żenujące tłumaczenie słów o "je***ym Ukraińcu"

Alan Wysocki

O bywatel Ukrainy wysłał maila do Mennicy Skarbowej z prośbą o wystawienie paragonu lub faktury za dokonany zakup. W odpowiedzi przeczytał wiadomość: "je***y Ukrainiec". Otrzymaliśmy oświadczenie pracownika spółki, który przeprasza za niepokojący incydent. "Niestety, doszło do sytuacji, w której osoba niepowołana uzyskała chwilowy dostęp do mojego telefonu i nadużyła go, wysyłając tę skandaliczną wiadomość" – tłumaczy.