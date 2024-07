Z e słów Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że PSL jest obecnie w opozycji do koalicji oraz w opozycji do opozycji. Lider partii wygłosił mocne oświadczenie, w którym wprost stwierdził, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie cofnie się nawet o krok ani przed Lewicą, ani przed Koalicją Obywatelską. – My się w swoich działaniach nie obawiamy ani biskupów, ani lewaków, bo postępujemy zgodnie z własnym sumieniem – powiedział.





"Nie boimy się biskupów ani lewaków". Kosiniak-Kamysz staje okoniem wobec... wszystkich?

Alan Wysocki

Ze słów Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że PSL jest obecnie w opozycji do koalicji oraz w opozycji do opozycji. Lider partii wygłosił mocne oświadczenie, w którym wprost stwierdził, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie cofnie się nawet o krok ani przed Lewicą, ani przed Koalicją Obywatelską. – My się w swoich działaniach nie obawiamy ani biskupów, ani lewaków, bo postępujemy zgodnie z własnym sumieniem – powiedział.