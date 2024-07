Polacy masowo jeżdżą tam na wakacje. A autochtoni? Uciekają do innych krajów. Oto dlaczego

Alan Wysocki

G recja – jeden z turystycznych rajów, do którego chętnie wybierają się między innymi Polacy. Co jednak ciekawe, sami Grecy coraz częściej stawiają na wyjazdy za granicę. Powód? Rosnące ceny w branży turystycznej, przerastające możliwości finansowe wczasowiczów. Oto, co mówią najnowsze dane ELSTAT.