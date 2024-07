Mamy lato w pełni, a wielu jest jeszcze w trakcie planowania urlopu. Dość często jest tak, że porty lotnicze znajdują się w znacznej odległości od miasta, do którego musimy dojechać, ale nie zawsze! Przygotowaliśmy listę portów lotniczych, z których możesz się dostać nawet pieszo do centrum.

Z tych portów lotniczych dostaniesz się nawet pieszo do centrum miasta Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Odległość portów lotniczych od centrum miast

Aktualnie cieszymy się urokami lata, niektórzy wypoczywają, inni odliczają dni do urlopu, ale są jeszcze tacy, którzy są w trakcie planowania wyjazdu, urlopu z dala od codzienności i obowiązków. Zależy im też na oszczędności czasu. Zazwyczaj jest tak, że porty lotnicze znajdują się w znacznej odległości od centrum miasta, a właśnie tam turyści najczęściej chcą się dostać.

Wówczas transport z lotniska do celu naszych planów urlopowych wydłuża się. Spędzamy czas na przedostanie się z punktu A do B, często przy tym odczuwając stres – jeśli musimy gdzieś być o konkretnej godzinie. Tym samym początek naszych wakacji ciężko nazwać odpoczynkiem.

Jednak okazuje się, że nie jest tak we wszystkich przypadkach i są lotniska, położone bardzo blisko miasta.

Neapol

Port lotniczy w Neapolu położony jest zaledwie 7 km od centrum miasta. Włochy to niezwykle urokliwy cel urlopowy i marzenie wielu podróżników. Neapol od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów.

Lotnisko od dworca kolejowego w Neapolu dzieli jeszcze mniej, bo 4 km. Pieszo zajdziemy tam w niecałą godzinę. Oczywiście można skorzystać z komunikacji miejskiej. Na trasie port lotniczy – miasto kursuje autobus Alibus. Cena przejazdu to 5 Euro, a zajmuje on około 15 minut.

Korfu

Przenosimy się na grecką wyspę Korfu. Miejsce, które jest godne odwiedzenia i pozostaje w pamięci na długo. Port lotniczy oddalony jest jedynie 3 km od miasta Korfu. Do centrum możemy się dostać autobusem miejskim. Przystanek znajduje się tuż obok wyjścia z hali przylotów.

Czas przejazdu wynosi około 10 minut, natomiast za bilet zapłacimy 1,20 Euro jeśli kupimy go w kasie na lotnisku lub 1,70 Euro jeśli bezpośrednio u kierowcy autobusu. Dodajmy, że pieszo droga zajęłaby nam w przybliżeniu 35 minut.

Larnaka

Cypr to w ostatnich latach jeden z najpopularniejszych kierunków urlopowych. Skupimy się na mieście Larnaka, od którego port lotniczy oddalony jest o 8 km. Do centrum miasta dostaniemy się autobusem miejskim. Bilet można kupić bezpośrednio u kierowcy. Jego koszt to 2,40 Euro w dzień oraz 4 Euro w godzinach nocnych. Transport trwa 15 minut.

Znacznie ciekawszą opcją i chętnie wybieraną jest pokonanie dystansu z lotniska do centrum pieszo. Podczas trasy, która zajmie trochę ponad godzinę, można podziwiać Słone Jezioro, gdzie często pojawiają się flamingi.

Bolonia

Kolejnym ciekawym kierunkiem we Włoszech jest Bolonia. Lotnisko jest położone 6 km od tego miasta. Spod terminala kursuje autobus Aerobus, który zawiezie nas na dworzec centralny. Koszt biletu to 4 Euro. Tańszą opcją jest autobus miejski, a przystanek, z którego odjeżdża, położony jest 1 km od lotniska w dzielnicy Birra. Za przejazd zapłacimy 1,50 Euro.

Najdroższa, ale i najszybsza opcja transportu z portu lotniczego na dworzec to Marconi Express, w którym spędzimy zaledwie 7 minut, jednak koszt biletu to 12,80 Euro. Gdybyśmy zdecydowali się iść na nogach (a wielu tak robi!) to zajęłoby to nam około 1,5 godziny.

Nicea

Zawitajmy do pięknej Nicei we Francji. Już na samym lotnisku, położonym 7 km od miasta czekają nas niesamowite widoki. Z portu lotniczego możemy dojechać do miasta tramwajem linii nr 2. Czas przejazdu to około 30 minut.

W tym przypadku sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ na tę trasę można zakupić jedynie specjalny bilet lotniskowy w kwocie 10 Euro, podczas gdy bilet na zwykły przejazd tramwajem kosztuje 1,70 Euro.

Interesującą możliwością jest odbycie drogi pieszo wzdłuż lazurowej wody Morza Śródziemnego. Dystans ten można pokonać w godzinę i czterdzieści minut.

