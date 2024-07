Podróż dookoła świata w wariancie all inclusive? Tak, to możliwe – na pokładzie luksusowego statku. Musicie mieć tylko sporo wolnego i... trochę pieniędzy.

Wybierz się w rejs dokoła świata Fot. Arur Barbarowski/East News

Rejs statkiem all inclusive dokoła świata

Jeśli marzyłeś kiedyś o rejsie dokoła świata, to w sieci można znaleźć wiele ofert wycieczek, które cię zainteresują. Jedną z nich jest rejs luksusowym statkiem Costa Deliziosa w 2025 roku. Trwa on 117 dni, masz szansę zobaczyć 19 państw i jeszcze więcej miast.

Podróż rozpoczyna się w porcie w Barcelonie. Statek rusza ku Casablance w Maroko, Las Palmas de Gran Canaria, Mindelo na Wyspach Zielonego Przylądka. Potem udaje się ku Brazylii i Recife, Rio de Janeiro, a następnie do Argentyny, gdzie zatrzyma się w Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaii.

Dalej dotrze m.in. do Chile, Polinezji Francuskiej, Fidżi, Nowej Zelandii. Popłynie również do Australii, Republiki Południowej Afryki, Wysp Zielonego przylądka, Wysp Kanaryjskich aż do Barcelony, gdzie zakończy rejs.

Podczas podróży można zobaczyć takie miasta, jak San Antonio, Sydney, Melbourne, Kapsztad czy Walvis Bay. A to nie wszystkie z nich. Pasażerów na pokładzie czeka również moc atrakcji.

To niejedyna oferta takiej wycieczki. Inną propozycją jest statek MSC Magnifica w 2025 roku. Rejs również trwa 117 dni, jednak mowa o innej trasie niż w przypadku Costa Deliziosa. Obejmuje ona 24 państwa. Podróż rozpoczyna się w Genui we Włoszech. Dalej statek uda się do Marsylii we Francji, Barcelonie i Maladze w Hiszpanii, a z Maroka wyruszy w stronę Brazylii.

Kolejnymi przystankami na trasie MSC Magnifica będą Argentyna, Chile, Polinezja Francuska, Nowa Zelandia i Australia. Później statek zmierzy ku Indonezji, Singapurowi, Malezji, Tajlandii i Sri Lance. Dopłynie również do Jordanii, Egiptu i do Włoch – Mesyny, Neapolu i Rzymu, zanim zakończy wycieczkę w Genui.

W trakcie tej podróży pasażerowie będą mieli okazję zobaczyć m.in. Mindelo na Wyspach Zielonego Przylądka, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Wyspy Wielkanocne, Bali, Kolombo, Kanał Sueski czy Aleksandrię.

Można również się zdecydować na inną trasę MSC Magnifica w 2026 roku, która obejmuje nowe doznania podróżnicze. Wtedy wypłynie on na 119 dni. Wycieczka rozpocznie się w Barcelonie, skąd statek uda się w kierunku Portugalii, a potem na Barbados.

Przystanki podczas tego rejsu to Grenada, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua i Meksyk. Dalej MSC Magnifica popłynie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zatrzyma się w San Diego oraz San Francisco. Potem uda się do Honolulu na Hawajach, Samoa i Fidżi.

Trasa rejsu obejmuje dalej Nową Zelandię, Australię, Filipiny, Tajwan, Japonię, Koreę Południową, Chiny, Wietnam, Malezję, Sri Lankę, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jordanię, Grecję oraz Włochy nim zakończy wycieczkę w Barcelonie. Łącznie MSC Magnifica dopłynie do 30 państw.

W ramach wycieczki podróżni będą mogli odwiedzić takie miasta, jak m.in. St. Georges, Cartagena de Indias, Cabo San Lucas, Sydney, Ishigaki, Tokio, Szanghaj, Hongkong, Nha Trang, Penang, Dubaj czy Heraklion.

Co zawiera oferta rejsu dokoła świata?

W ramach oferty all inclusive zawarte jest wiele udogodnień i benefitów. Wśród nich znajduje się:

Pełne wyżywienia w głównych restauracjach statku oraz dostęp do bufetu. Jest możliwość wyboru dań dla poszczególnych diet , jak bezglutenowa, wegetariańska czy wegańska. Wliczone są również napoje.

Dostęp do siłowni, udział w zajęciach dodatkowych, możliwość korzystania z basenów odkrytych i jacuzzi, boiska sportowego oraz ścieżki do biegania.

W wybranej kabinie prywatna łazienka, klimatyzacja, telefon, telewizja satelitarna i sejf. Zapewnione jest codzienne sprzątanie oraz zmiana pościeli.

Wstęp do teatru na statku

Serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku

Rozrywki, które zapewnia miniklub oraz strefy dedykowane dzieciom i młodzieży do lat 17.

Koszt rejsu dokoła świata na okres 117 dni statkiem Costa Deliziosa w ofercie all inclusive to od 14 819 tysięcy euro do 24 819 tysięcy euro, w zależności od wybranej kabiny. W przeliczeniu na polską walutę jest to przedział od około 63 200 tysięcy do 106 tysięcy złotych. W najtańszym wariancie cena za dzień to niecałe 550 zł. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, ile mogą kosztować noclegi i wyżywienie na własną rękę w różnych krajach, można uznać, że oferta nie jest zła.

W przypadku MSC Magnifica w 2025 roku cena wynosi w przybliżeniu 65 tysięcy złotych. Z kolei więcej udogodnień – kabina z balkonem itd. mogą kosztować około 100 tysięcy złotych.

Natomiast wycieczka dokoła świata MSC Magnifica w 2026 roku w najtańszym wariancie kosztuje około 87 tysięcy po przeliczeniu na polską walutę. Najdroższa opcja wyniesie w przybliżeniu 103 tysiące złotych.

Czego nie zawierają oferty wycieczek?

Osoby, które zdecydują się na którąś z wyżej podanych ofert i spełnienie marzeń podróżniczych powinny zwrócić uwagę, że cena nie zawiera niektórych istotnych rzeczy. Różnią się w zależności od wycieczki, jednak niżej podane pozycje powtarzają się.

Mianowicie są to: dojazd do portu, korzystanie z pralni, zabiegi wellness, wycieczki w miejscach, do których dopłynie statek, tematyczne restauracje oraz pomoc medyczna, a dokładnie koszty leczenia i następstwa wypadków.

Czytaj także: https://natemat.pl/564569,santorini-zalane-przez-tsunami-turystow-filmy-z-wyspy-przerazaja