Merch Taylor Swift – to będzie gratka dla fanów artystki. Wiemy, co można kupić i za ile

Przed nami seria koncertów jednej z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Już w czwartek 1 sierpnia Taylor Swift po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Na to wydarzenie czekało wielu! Emocje wzbudza również merch gwiazdy – wiemy, jakie produkty można kupić i w jakich cenach.

Merch Taylor Swift Fot. Sergei Gapon/East News

Koncerty Taylor Swift w Polsce

Taylor Swift jest w trakcie trasy koncertowej po Europie – The Eras Tour. Po raz pierwszy w swojej karierze wokalistka wystąpi w Polsce. To prawdziwa gratka dla jej fanów w naszym kraju. Gwiazda zaśpiewa trzy dni z rzędu na PGE Narodowym w Warszawie. Do stolicy z powodu tego wydarzenia zawitają również zagraniczni wielbiciele Taylor.

Swifties – tak nazywają się fani Taylor Swift, marzą, by zobaczyć swoją ulubienicę na żywo. Miała ona wystąpić podczas Open'er Festival w 2020 roku, jednak wydarzenie zostało odwołane przez pandemię koronawirusa.

Swift to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Bilety na te wielkie wydarzenie wyprzedały się wiele miesięcy temu.

Na przestrzeni lat Swift zdobyła ogrom nagród muzycznych i uznanie słuchaczy na całym świecie. Piosenkarka ma swój charakterystyczny styl, którego konsekwentnie się trzyma. Taylor nie ukrywa, że większość napisanych przez nią tekstów piosenek dotyczy jej osobistych przeżyć. Dzięki temu zdobyła wierne rzesze fanów i stała się niezaprzeczalną ikoną popkultury.

Merch Taylor Swift

Wiele emocji wśród Swifties wywołuje nie tylko koncert, ale również merch uwielbianej wokalistki. Mowa o ubraniach oraz innych towarach związanych z artystką. Ich zakup przez fanów wspiera działalność gwiazdy.

Wiele osób marzy, by mieć koszulkę, czy inną rzecz z tego konkretnego merchu, a jego nakład jest imponujących rozmiarów. Do Polski przywieziono go dziesięcioma ciężarówkami.

Dobra wiadomość dla fanów Swift jest taka, że dwa stoiska z merchem gwiazdy są otwarte już dzisiaj, dzień przed pierwszym koncertem. Można je znaleźć przy bramie nr 2 oraz bramie nr 11. Czynne są od godziny 11:00 i zostaną zamknięte o 20:00. W dni koncertu, czyli 1,2 i 3 sierpnia punkty będą otwarte aż do północy, a działać będzie również osiem wewnętrznych stoisk w godzinach 15-23.

Co można kupić na merchu Taylor Swift?

W sieci dostępne są informacje, co można zakupić na merchu Taylor Swift. Dzięki jednej z fanek gwiazdy znane są także ceny oferowanych produktów. Zaczynają się od 80 zł – tyle kosztuje bidon sygnalizowany nazwiskiem artystki. Dalej są torby materiałowe w szarym kolorze, a ich koszt to 130 zł. Kolejny produkt to bransoletka w cenie 150 zł.

Koszulki w kolorze czarnym, beżowym lub białym Swifties mogą zakupić za 200 zł za sztukę. Najdroższą rzeczą na merchu Taylor jest bluza w cenie 330 zł. Można wybrać opcję z kapturem lub bez. Dostępne są w kolorach beżowym, jasnoszarym oraz ciemnoszarym. Przekazano, że jest możliwość płatności kartą.

Poniżej dostępna jest również lokalizacja stoisk z merchem Taylor Swift.

Czy z racji ogromnego nakładu merchu raczej nie trzeba się martwić, że towar zostanie wyprzedany? Niczego nie można być pewnym. Nie zdziwimy się, jeśli pod punktami sprzedaży pojawią się długie kolejki a wierni Swifties będą koczować od wczesnych godzin przed PGE Narodowym.

