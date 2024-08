Już dziś rusza Off Festival Katowice 2024. Impreza potrwa do niedzieli 4 sierpnia, a uczestnicy imprezy mogą liczyć na kilka dni niezapomnianych wrażeń. Podczas wydarzenia odbędzie się niemal sto koncertów na sześciu przygotowanych scenach. Jedna z nich to nowość w historii festiwalu. Kto wystąpi? Sprawdzamy.

Dziś rusza Off Festival 2024 Fot. Arkadiusz Gola/East News

Off Festival Katowice 2024 gdzie i kiedy?

Już w piątek 2 sierpnia 2024 roku rozpocznie się prawdziwa gratka dla miłośników muzyki alternatywnej. Dziś rusza Off Festival Katowice 2024. Impreza potrwa do niedzieli 4 sierpnia.

Na miejsce wydarzenia wybrano Katowicki Park Leśny i jego popularną część rekreacyjno-wypoczynkową, czyli Dolinę Trzech Stawów. Festiwal jest powszechnie uważany za jedną z ciekawszych i godnych uwagi imprez nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Off Festival w przeszłości został wyróżniony i doceniony na łamach takich tytułów, jak "Time" oraz "Guardian". Podczas tego wydarzenia wiele osób ma szansę na zapoznanie się z muzyką alternatywną. Z kolei miłośnicy tego gatunku mają niepowtarzalną możliwość wysłuchania ulubionych wykonawców w jednym miejscu podczas niesamowitego wydarzenia w Katowicach.

Kto zagra na Off Festival 2024?

Organizatorzy festiwalu zadbali, by uczestnicy nie mogli narzekać na nudę. W ciągu trzech dni imprezy odbędzie się niemal sto koncertów na sześciu scenach. Lineup Off Festival 2024 prezentuje się naprawdę imponująco.

W Katowicach pojawi się wielu znanych zagranicznych wykonawców. Jedną z największych gwiazda będzie Grace Jones, czyli ikona popkultury lat 70., która od lat zachwyca fanów wypracowanym niepowtarzalnym stylem.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Future Islands, The Blaze, Sevdaliza, Puma Blue, Debby Friday, Jasper Tygner, Hotline TNT, Alice Longyu Gao, Clavish, Bar Italia, Imperial Triumphant, Nourished By Time, DC The Don, John Maus, Puuluup, Brutus, Leenalchi, Moonchild Sanelly, Glass Beams, Backxwash, Anasthasia, George Clanton, Snõõper, Mode/Actriz, Les Savy Fav, The Alchemist feat. Boldy James, Baxter Dury, Mount Kimbie, Yaya Bay, Tank And The Bangas, Hagop Tchaparian, English Teacher.

Nie zabraknie również gwiazd polskiej sceny muzycznej. Festiwal uświetni obecność takich wykonawców, jak blackwinterweels, Dominika Płonka, Furia, Kresy, Klawo, Łona x Konieczny x Krupa, Otsochodzi, Kaz Bałagane, Yung Adisz, Ziomcy, Dłonie, Mateusz Tomczak, Hoshii, asl33p, Śpij już stary, Tonfa, Lasy i Jad, Magda Kluz, Pola Nuda, UnMute, Zachwyt, Lochy i Smoki, Seweryn, Siema Ziemia, Piksele, Pola Chobot & Adam Baran. Edyta Bartosiewicz świętować będzie 30-lecie swojego debiutu.

Powyżsi wykonawcy wystąpią na następujących scenach: T Tent, ONE UP TIGER, Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?, Scena Główna Perlage, Scena eksperymentalna oraz Open Stage BLIK. Ta ostatnia to nowość, a zaprezentowana na niej muzyka zostanie przełożona na język migowy.

Bramy Off Festival 2024 będą otwarte od godziny 15:30. Program imprezy dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz w aplikacji mobilnej. A już dzisiaj uczestnicy będą mieli okazje zobaczyć na scenach m.in. Future Islands, Imperial Triumphant, Alice Longyu Gao, English Teacher, Brutus, Kaz Bałagane, Lochy i Smoki, Mateusza Tomczaka czy Magdę Klucz.

Strona festiwalu

Historia Off Festival

W tym roku Off Festival odbędzie się po raz 17. Po raz pierwszy odbył się w 2006 roku i od tego czasu jego celem nieustannie jest prezentowanie świeżego spojrzenia na muzykę. Założycielem oraz dyrektorem festiwalu jest Artur Rojek – znany muzyk i były wokalista zespołu Myslovitz.

Organizatorzy oraz uczestnicy tego kilkudniowego wydarzenia starają się zminimalizować wpływ na środowisko m.in. poprzez korzystanie z energii odnawialnej, podawanie żywności na biodegradowalnych naczyniach czy segregację śmieci. Za te działania Off Festival otrzymał międzynarodową nagrodę Green’n’Clean.

W latach 2006-2009 impreza odbywała się w Mysłowicach, a od 2010 roku tłumy fanów muzyki alternatywnej, dobrej zabawy i niesamowitych wrażeń spotykają się w Katowicach.

Czytaj także: https://natemat.pl/564698,w-sierpniu-nie-bedziemy-narzekac-na-nude-czeka-nas-wiele-festiwali-muzycznych