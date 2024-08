Od kilku dni w wielu miejscach w Chorwacji strażacy walczą z niebezpiecznymi pożarami. Jeden z większych objął miejsca popularne wśród Polaków, m.in. Makarską. Sytuacja jest jednak znacznie poważniejsza, ponieważ ogień morze wedrzeć się do Parku Narodowego Krka.

Pożar w okolicy Makarskiej w Chorwacji Fot. Vatrogasci Makarska/Facebook

Od kilku dni śledzimy to, co dzieje się w Chorwacji. W czwartek informowaliśmy, że jeden z największych pożarów ciągnie się od Makarskiej aż do Podgory. Miał ponad 11 km długości. W piątek 2 sierpnia podróżnych ostrzegła Ambasada RP w Zagrzebiu.

Pożary w Chorwacji nie tylko w Makarskiej. Sytuacja jest poważna

Z informacji przekazanych przez polskiego konsula wynika, że walka z żywiołem w Chorwacji trwa obecnie w pięciu regionach. Zagrożona są m.in. Park Narodowy Krka i Park Przyrody Biokovo.

"Powiat kniński, w pobliżu Parku Narodowego Krka – trwa akcja gaśnicza, ogień na otwartej przestrzeni dotknął niską roślinność i las sosnowy na obszarze 1300 ha. Obecnie nie ma otwartego ognia, nie zagraża okolicznym miejscowościom" – podaje ambasada.

"W pobliżu Parku Przyrody Biokovo – trwa akcja gaśnicza, ogień objął trawę, niską roślinność i las sosnowy na obszarze około 700 ha. Ogień jest aktywny, nie zagraża jednak pobliskim miejscowościom. Park Przyrody Biokovo, jest zamknięty do odwołania" – dodano w komunikacie.

Pożary w okolicach Zadaru. Chorwacja ma nie lada problem

Kolejne dwa pożary pojawiły się w powiecie zadarskim. Te na szczęście udało się już ugasić. Ogień strawił ok. 200 ha trawy w rejonie miasta Radašinovci (Vrana). Drugi pochłonął trawę, niską roślinność, a także las dębowy na obszarze ok. 450 ha w pobliżu miasta Smoković.

Aktywny pożar nadal ma miejsce za to w okręgu Trogir. "Pożar na otwartej przestrzeni, ogień jest aktywny, trwa akcje gaśnicza. Pożar objął około 500 hektarów niskiej roślinności i lasu sosnowego" – informuje polska ambasada.

Pożary mają wpływ nie tylko na ewakuacje, ale także na ruch na drogach. Z powodu pobliskiego ognia zamknięta pozostaje droga DC512 z Makarskiej do tunelu "Stupica" w mieście Gornji Tučepi. Kierowcy są tam kierowani na objazdy.

"Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosownie się do poleceń lokalnych służb" – zaapelował na koniec polska ambasada.

Pożary Chorwacji i nie tylko. Sprawdź mapę, jeśli martwisz się o swoje wakacje

Pożary potrafią być poważnym problemem i zagrożeniem nie tylko w Chorwacji. Obecnie walczą z nimi również Włochy, Turcja, Grecja i wiele innych krajów, które uchodzą za wakacyjne raje.

Aktualną sytuację można śledzić m.in. dzięki mapie, którą opracowało NASA. Dzięki czujnikom zamontowanym na satelitach są oni w stanie pokazać, gdzie pojawiły się pożary. Wystarczy wybrać interesujący nas region świata lub kraj. Mapa pożarów dostępna jest pod tym linkiem.