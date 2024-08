Max pochwaliło się właśnie krótką zapowiedzią wszystkich swoich nadchodzących produkcji. Oprócz nowej odsłony hitu "Biały Lotos" i kolejnego prequela "Gry o Tron" pod tytułem "Rycerz Siedmiu Królestw" platforma podzieliła się z widzami kilkusekundowym klipem z drugiego sezonu "The Last of Us". Teaser zapowiada ważne wydarzenia z kultowej gry.

Pierwsza zapowiedź 2. sezonu serialu "The Last of Us" już jest! Fot. materiał prasowy Max

"The Last of Us" to kolejny serial w dorobku HBO Max (po "Grze o tron" i "Sukcesji), który zgromadził pokaźne grono odbiorców i zdobył nominacje do Złotych Globów oraz Emmy. Drugi sezon jest już w drodze, a jako datę jego premiery podaje się pierwszą połowę 2025 roku.

Do obsady serialu o Joelu (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey) dołączyli m.in. Kaitlyn Dever ("Lekomania") jako Abby, Young Mazino ("Awantura") jako Jesse, Isabela Merced ("Dora i Miasto Złota") jako Dina, czyli sympatia głównej bohaterki, a także Catherine O'Hara ("Kevin sam w domu") i Jeffrey Wright ("Amerykańska fikcja").

Przypomnijmy, że finał pierwszego "The Last of Us" zakończył się w momencie, w którym Joel ratuje Ellie przed antyrządową organizacją zwaną Świetlikami. Zabija wszystkie osoby znajdujące się w szpitalu. Nadmieńmy, że nastolatka miała zostać poddana operacji pozwalającej na stworzenie szczepionki przeciwko Cordycepsowi.

Później bohaterka próbuje dowiedzieć się od Joela, co tak naprawdę wydarzyło się w szpitalu. Ten kłamie jej w żywe oczy, mówiąc, iż badania nie powiodły się.

Jak można się domyślić, drugi sezon skupi się na konsekwencjach decyzji podjętej przez Joela. I – by nie zdradzać zbyt wiele – na tym, jak poradzi sobie z nimi Ellie.

Pierwszy klip z drugiego sezonu "The Last of Us"

W wideo zapowiadającym wszystkie produkcje Max, które pojawią się niebawem na horyzoncie, mogliśmy zobaczyć kilka sekund z drugiego rozdziału serialu na kanwie gier Naughty Dog.

W klipie Pascal rozmawia z tajemniczą postacią graną przez O'Harę, która zadaje mu pytania odnośnie okoliczności, w jakich została "uratowana" Ellie. Na ekranie pojawia się też po raz pierwszy Dina. Możemy dostrzec także Gabriela Lunę jako brata protagonisty, Tommy'ego. Szykujcie się na dużą dawkę akcji.

Poza "The Last of Us 2" Max pokazał krótkie przebitki z trzeciego sezonu "Białego Lotosu", który rozegra się w resorcie położonym w Tajlandii, kolejnej odsłony "Życie seksualne studentek", nowych odcinków sequela "Seksu w wielkim mieście", a także prequela "Gry o tron" zatytułowanego "Rycerz Siedmiu Królestwa" (ponownie na podstawie prozy George'a R.R. Martina).

2. sezon "The Last of Us" może różnić się od gry

Jakiś czas temu Pedro Pascal odpowiedział na pytanie, jakie zmiany czekają widzów w 2. sezonie hitu Max. – Myślę, że scenarzyści zawsze znajdą sposób, aby wykorzystać ten niesamowity materiał źródłowy, który posiadają. (...) Ale nie chciałbym nikomu zepsuć zabawy – mówił chilijsko-amerykański aktor.

Możliwe więc, że (SPOILER!) serialowy Joel nie zginie tak szybko jak w grze "The Last of Us Part II". Twórcy z pewnością znajdą sposób, by jego pożegnanie wcisnęło widza w fotel.

