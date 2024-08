W e wtorek 6 sierpnia na sopockiej plaży doszło do niecodziennego zdarzenia – dzik wtargnął do rozłożonego namiotu, rozrywając jego materiał w poszukiwaniu jedzenia. Sytuacja została nagrana, a materiał wideo udostępniono w sieci. Dziki coraz częściej można spotkać w biały dzień w centrum miasta. Nie każdy wie, jak się wtedy zachować.





Ten "turysta" również chciał skorzystać z uroków plaży. Wdarł się do namiotu

Karolina Kurek

We wtorek 6 sierpnia na sopockiej plaży doszło do niecodziennego zdarzenia – dzik wtargnął do rozłożonego namiotu, rozrywając jego materiał w poszukiwaniu jedzenia. Sytuacja została nagrana, a materiał wideo udostępniono w sieci. Dziki coraz częściej można spotkać w biały dzień w centrum miasta. Nie każdy wie, jak się wtedy zachować.