Lin Yu-ting i afera o płeć. Julia Szeremeta chce zakończyć dyskusję

Czy dyskusje na ten temat zostaną wreszcie zakończone? Julia Szeremeta wie, w jaki sposób powinno się uciąć spekulacje. – MKOl musi przeprowadzić testy i się na ten temat wypowiedzieć i wyrazić opinię – stwierdziła nasza pięściarka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsacie News. Wydaje się, że powiedziała to, co wielu osobom od dawna chodzi po głowie.

Badanie testosteronu w świecie kobiet do nie nowość. Ich wynik uderzył w biegaczki

To właśnie testosteron sprawia, że sportowcy wolniej się męczą. Dodatkowo jego większa zawartość we krwi wpływa pozytywnie na przyrost masy mięśniowej. Oba te czynniki w przypadku biegów długodystansowych są kwestią kluczową.

Po latach nagłaśniania sprawy, federacja musiała wreszcie przestać się chować i zmierzyć z problemem. W 2019 r. sąd orzekł, że Semenya nie powinna startować z kobietami z powodu zbyt dużej zawartości testosteronu we krwi. IAAF, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych ustanowiło nowe limity dopuszczalnego poziomu testosteronu. Zawodniczki, których organizm produkował go zbyt wiele, muszą zrezygnować ze startów, albo zażywać leki na jego obniżenie.

Dziś dopuszczalny limit testosteronu wśród biegaczek na dystansie od 400 do 1500 m to 5 nanomoli na litr krwi. Przeciętna kobieta produkuje ich ok. 3, a mężczyźni od 10 do 30. Semenya walczyła o swoje prawa i wygrała nawet sprawę o dyskryminację przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nadal biega, ale do rywalizacji o medale już nie wróciła.