Jest nagranie ws. zaginięcia Izy Parzyszek. Widać na nim... radiowóz policji

Cały czas nie wiadomo, co stało się z Izabelą Parzyszek, choć teraz media dotarły do nowego nagrania w sprawie. Jak się okazuje, za pozostawionym pojazdem zaginionej stał policyjny radiowóz. Wstępne ustalenia wskazywały tymczasem, że to znajomi ojca 35-latki pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia. Jak to możliwe?