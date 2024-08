W Konfederacji wszystko stało się jasne. Choć ugrupowanie jeszcze przed tygodniem informowało, że chce, aby cała prawica wystawiła jednego kandydata w wyborach prezydenckich, to dogadanie się z PiS nie było możliwe. Właśnie dlatego we wtorek ugrupowanie poinformowało, że ich kandydatem w prezydenckim wyścigu będzie Sławomir Mentzen .

Chcieli dogadać się z Kaczyńskim. Ostatecznie Konfederacja do wyborów prezydenckich idzie sama

Sławomir Mentzen już zasłynął swoją "piątką"

Później Mentzen próbował się wytłumaczyć z tych słów. – Do Żydów mam taki sam stosunek, jak do Pakistańczyków i Japończyków, a homoseksualiści mi nie przeszkadzają – mówił w wywiadzie dla Radia Zet.

– My robimy te badania, te grupy fokusowe, śledzimy, jaki przekaz trafia do wyborców. Wiemy, co mówić, żeby wyborcy nas słuchali. Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe. I w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwałem je "piątką Konfederacji" i ogłaszam ją światu po raz pierwszy. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To najlepiej trafia do naszych wyborców, dlatego nasi wyborcy chcą nas słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na nas głosować – miała brzmieć pełna wypowiedź.