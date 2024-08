Kaczyński walczy z kryzysem finansowym PiS. To okazja dla... Morawieckiego

– Jest zbyt wielka, żeby nagle się zdematerializowała. PiS wyraźnie mówi, że będzie teraz zbierać darowizny. To bardzo interesujący test, na ile to partia ideowa, a na ile to partia patronażu, której celem jest zapewnienie korzyści jej członkom – mówi.

I podsumowuje: – Gwoździ do trumny musi być dużo. Utrata subwencji bardzo osłabi partię i będzie to jakiś gwóźdź do trumny, ale nie rozstrzygający. Nokautem dla PiS mogłoby być niewejście ich kandydata do drugiej tury. To byłby cios, który mógłby rzeczywiście doprowadzić do rozpadu. Ale to dopiero maj przyszłego roku. Na pewno cofnięcie subwencji będzie dotkliwe, ale nie rozbije partii.