Od miesięcy spekulowano o tym, że po wakacjach może dojść do przetasowań na stanowiskach ministerialnych. Teraz według informacji opublikowanych przez portal Gazeta.pl, zmiany w składzie rządu Donalda Tuska nie nastąpią we wrześniu, jak początkowo zakładano.

To wtedy może dojść do rekonstrukcji rządu. Oni mogą zasilić gabinet Donalda Tuska

Jeśli wygra je Rafał Trzaskowski , Koalicja Obywatelska otrzyma kolejne stanowiska do obsadzenia, tym razem w Pałacu Namiestnikowskim. W tym wariancie Barbara Nowacka mogłaby zostać szefową Kancelarii Prezydenta .

Jak podaje Gazeta.pl, do rządu mogą powrócić niektórzy europosłowie. Pewne ma być, że na pewno nie będzie to Marcin Kierwiński, który ma pozostać na stanowisku sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej .

Serwis wymienił też nazwisko Bartłomieja Sienkiewicza jako europosła chętnego do powrotu do Rady Ministrów. Istnieje też możliwość, że do rządu wejdą europosłowie, którzy wcześniej w nim nie zasiadali, tacy jak Michał Szczerba i Dariusz Joński, czyli czołowi "śledczy" Koalicji Obywatelskiej.