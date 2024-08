Dalej czytamy: "Nikt z moich bliskich nawet nie chce z nimi dłużej rozmawiać ani przebywać, jest to okropne uczucie, ponieważ moi rodzice jeszcze żyją, ale dla nas umarli. Jeżeli macie podobny problem to chętnie o tym poczytam, jako młoda osoba jeszcze takiego czegoś w życiu nigdy nie przeżyłem".

"PiS odebrał mi rodziców"

"[...] Możesz zapomnieć o rozmowie podczas obiadu, ogólnie o rozmowie dłuższej niż minutę, bo zaraz sami inicjują to co zobaczyli w Republice. Mój brat i siostra są również załamani, nie chcą do nich przyjeżdżać, dzwonić, mieć kontaktu. Czasami dziecko chce zadzwonić do rodzica, aby pogadać co tam u niego się dzieje, zostać wysłuchanym, a zostaje prowokowane polityczną papką, mój brat ostatnio aż się popłakał mi przez telefon po rozmowie z nimi, nie poznajemy ich" – wyjaśnił dalej.