Do tej pory współtworzony przez SPD, Die Grünen i FDP rząd Olafa Scholza oficjalnie był sceptycznie nastawiony do wprowadzania ograniczeń dotyczących "dublińczyków". W kuluarach liberałowie od dłuższego czasu naciskali jednak koalicjantów w sprawie zaostrzenia kontroli granicznych, a teraz zaproponowali nową strategię.

Formacja Christiana Lindnera chce, aby wreszcie szanowano ustalenia Konwencji dublińskiej. Według niej migranci powinni składać wnioski o azyl w pierwszym kraju członkowskim Wspólnoty, do którego dotarli i tam pozostać. A nie z Polski, Słowacji, Litwy, Francji , Belgii, Włoch, Hiszpanii, Grecji itd. gnać do RFN.

Niemcy zmienią politykę azylową? Poparcie dla nowych przepisów ma być szersze, niż się spodziewano

Wstępnie zgłoszona propozycja FDP spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony CDU/CSU. Pod rządami nowego lidera Friedricha Merza chadecy od dawna apelują przecież o zaostrzenie kontroli granicznych oraz bardziej rygorystyczne podejście wobec osób migrujących do Niemiec.

Dominująca dziś w sondażach formacja argumentuje, że otaczający RFN członkowie UE bez wątpienia są tzw. bezpiecznymi państwami trzecimi. A to oznacza, iż migranci, którzy przez nie przechodzą, tam powinni składać wnioski azylowe, a nie kontynuować podróż ku niemieckiemu socjalowi.

Kanclerz Olaf Scholz oraz minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser wyrazili ostatnio gotowość do rozważenia projektów mających na celu ochronę granicy i systemu socjalnego.

W tej sytuacji znakiem zapytania pozostaje zatem już stanowisko zielonych, czyli trzeciego członka "Ampelkoalition". Die Grünen od dawna sprzeciwiają się wszelkim zaostrzeniom polityki azylowej, argumentując, że mogą one prowadzić do naruszeń praw człowieka oraz rzekomego osłabienia solidarności europejskiej.

Zieloni obawiają się, że odesłanie "uchodźców dublińskich" doprowadzi do sytuacji, w której zostaną oni pozostawieni w krajach, które nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej presji migracyjnej. W tym kontekście mowa szczególnie o Polsce oraz państwach Europy Południowej.

W Bundestagu być może wystarczyłoby głosów do przeforsowania zmian pomimo zielonego sprzeciwu (szczególnie że poza chadekami pomysł FDP ws. ostrzejszego podejścia do migrantów powinni poprzeć populiści z AfD i BSW), ale to mogłoby rozsadzić koalicję Scholza.