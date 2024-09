Prawdziwa Marta z "Reniferka" pozwała Netfliksa na 170 mln dol. Jest już data procesu

– To fikcja, dzieło oparte na hiperboli. Bardzo zniesławiające. Bardzo szkodliwe dla mojej kariery i chciałam to podkreślić w tym programie. Nie jestem stalkerką – mówiła, chociaż nieco plątała się w zeznaniach .

W pozwie Harvey domaga się od Netfliksa ponad 170 milionów dolarów, w tym: co najmniej 50 mln za rzeczywiste szkody; co najmniej 50 mln odszkodowania za "cierpienie psychiczne, utratę radości życia i straty w działalności gospodarczej"; co najmniej 50 mln "za wszystkie zyski z 'Reniferka"; oraz co najmniej 20 mln dol odszkodowania za straty moralne (te kwoty nie obejmują opłat prawnych ani kosztów).