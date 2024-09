"The Bear" i "Szogun". Kto jeszcze zdobędzie nagrody Emmy 2025? Fot. kadr z seriali "The Bear" i "Szogun"

Dotychczas przyznano tegoroczne nagrody Emmy w kategoriach technicznych, które nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem jak kategorie aktorskie i ogólnikowe. "Szōgun" wysunął się na prowadzenie jako faworyt. Na razie może pochwalić się 14 statuetkami, m.in. za kostiumy, charakteryzację i gościnny występ aktora Nestora Carbonellego ("Lost").

Serial "The Bear" zdobył 7 statuetek, m.in. za montaż, dźwięk i gościnne występy Jona Bernthala ("The Walking Dead") i Jamie Lee Curtis ("Wszystko wszędzie naraz"). Program komediowy "Saturday Night Live" zgarnął 6 nagród.

Emmy 2024 (LISTA NOMINACJI)

Oto lista nominacji w najważniejszych kategoriach, których laureatów poznamy już za tydzień:

Najlepszy serial dramatyczny

Fallout Kulawe konie Pan i Pani Smith Pozłacany wiek Problem trzech ciał Szōgun – POWINIEN WYGRAĆ / WYGRA The Crown The Morning Show

Najlepszy serial komediowy

Co robimy w ukryciu – POWINIEN WYGRAĆ Hacks Misja: Podstawówka Palm Royale Pohamuj entuzjazm Rdzenni i wściekli The Bear – WYGRA Zbrodnie po sąsiedzku

Najlepszy film telewizyjny

Bez lukru Mocny temat – POWINIEN WYGRAĆ / WYGRA Mr. Monk's Last Case Quiz Lady Red, White & Royal Blue

Najlepszy serial limitowany (antologia)

Detektyw Fargo Lekcja chemii Reniferek – WYGRA Ripley – POWINIEN WYGRAĆ

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Idris Elba (W powietrzu) Donald Glover (Pan i Pani Smith) Walton Goggins (Fallout) – POWINIEN WYGRAĆ Gary Oldman (Kulawe konie) Hiroyuki Sanada (Szōgun) – WYGRA Dominic West (The Crown)

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Jennifer Aniston (The Morning Show) Carrie Coon (Pozłacany wiek) Maya Erskine (Pan i Pani Smith) Anna Sawai (Szōgun) – POWINNA WYGRAĆ / WYGRA Imelda Staunton (The Crown) Reese Witherspoon (The Morning Show)

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Matt Berry (Co robimy w ukryciu) Larry David (Pohamuj entuzjazm) Steve Martin (Zbrodnie po sąsiedzku) Martin Short (Zbrodnie po sąsiedzku) Jeremy Allen White (The Bear) – POWINIEN WYGRAĆ / WYGRA D'Pharaoh Woon-A-Tai (Rdzenni i wściekli)

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Quinta Brunson (Misja: Podstawówka) POWINNA WYGRAĆ / WYGRA Ayo Edebiri (The Bear) – Selena Gomez (Zbrodnie po sąsiedzku) Maya Rudolph (Kasa) Jean Smart (Hacks) Kristen Wiig (Palm Royale)

Najlepszy aktor w serialu limitowanym

Matt Bomer (Towarzysze podróży) Richard Gadd (Reniferek) Jon Hamm (Fargo) Tom Hollander (Feud: Capote vs. The Swans) Andrew Scott (Ripley) – POWINIEN WYGRAĆ / WYGRA

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym

WYGRA Jodie Foster (Detektyw) – Brie Larson (Lekcje chemii) – POWINNA WYGRAĆ Juno Temple (Fargo) Sofia Vergara (Griselda) Naomi Watts (Konflikt)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Tadanobu Asano (Szōgun) Billy Crudup (The Morning Show) – WYGRA Mark Duplass (The Morning Show) Jon Hamm (The Morning Show) Takehiro Hira (Szōgun) Jack Lowden (Kulawe koniec) – POWINIEN WYGRAĆ Jonathan Pryce (The Crown)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Christine Baranski (Pozłacany wiek) Nicole Beharie (The Morning Show) Elizabeth Debicki (The Crown) – WYGRA Greta Lee (The Morning Show) Lesley Manville (The Crown) – POWINNA WYGRAĆ Karen Pittman (The Morning Show) Holland Taylor (The Morning Show)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Lionel Boyce (The Bear) Paul W. Downs (Hacks) Ebon Moss-Bachrach (The Bear) – POWINIEN WYGRAĆ Paul Rudd (Zbrodnie po sąsiedzku) Tyler James Williams (Misja: Podstawówka) – WYGRA Bowen Yang (Saturday Night Live)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Carol Burnett (Palm Royale) Liza Colon-Zayas (The Bear) – POWINNA WYGRAĆ Hannah Einbinder (Hacks) – WYGRA Janelle James (Misja: Podstawówka) Meryl Streep (Zbrodnie po sąsiedzku) Sheryl Lee Ralph (Misja: Podstawówka)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym

Jonathan Bailey (Towarzysze podróży) – POWINIEN WYGRAĆ / WYGRA Robert Downey Jr. (Sympatyk) Tom Goodman-Hill (Reniferek) John Hawkes (Detektyw) Lamorne Morris (Fargo) Lewis Pullman (Lekcje chemii) Treat Williams (Konflikt)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym

Dakota Fanning (Ripley) Lily Gladstone (Most zbrodni) Jessica Gunning (Reniferek) – POWINNA WYGRAĆ / WYGRA Aja Naomi King (Lekcje chemii) Diane Lane (Konflikt) Nava Mau (Reniferek) Kali Reis (Detektyw)

