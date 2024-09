Przeczytałem nowe oświadczenie Kaczyńskiego. Prezes PiS znowu odleciał

Reszta to zdania pełne zarzutów pod adresem Donalda Tuska (nazwisko premiera pada na jednej stronie kartki A4 sześć razy), którego polityczną działalność określił "antypolską". Prezes PiS twierdzi też, że wszystkie działania obecnej koalicji rządzącej to zemsta polityczna i "odgrywanie się za sprawy m.in. Nowaka, Grodzkiego czy Giertycha".

"Wszystko, co dzisiaj obserwujemy, w kontekście działania upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury to kolejna, zaplanowana polityczno-medialna akcja mająca na celu odwrócić uwagę od przestępstw i nadużyć koalicji 13 grudnia" – grzmi w oświadczeniu prezes PiS.

"Wszystkie działania Tuska są ukierunkowane na to, aby zatuszować wszelkie, antypolskie, szkodliwe dla naszych obywateli decyzje. Jego medialne triki są czytelne i oczywiste oraz zmierzają do odwrócenia uwagi Polek i Polaków od decyzji tego rządu, które negatywnie wpływają na codzienne życie Polaków. Tusk liczy na to, że kolejny raz Polacy dadzą się na to nabrać. My na to nie pozwolimy!" – czytamy.