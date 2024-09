Są zarzuty korupcyjne dla Czarneckiego i jego żony. Wiadomo, czy trafią do aresztu

Ryszard Czarnecki i jego żona Emilia H. usłyszeli zarzuty korupcyjne – poinformowała w czwartek prokuratura. Wiadomo, że oboje nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia, ale też nie trafią do aresztu. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.