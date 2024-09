Ministra klimatu i środowiska zaproponowała powodzianom pożyczki

"W sensie państwo polskie POŻYCZY kasę samorządom na usuwanie skutków klęski żywiołowej?!", "Wam naprawdę chyba nie chce się rządzić i chcecie stracić władzę", "W powodzi w 2010, wcale nie tej największej, oszacowano straty na 13 MILIARDÓW, a te dwie kretynki mówią o 100 mln POŻYCZKI?", "Wy się dobrze czujecie? Pożyczki dla podatników? Jak już banki zadowolone to jeszcze pasuje jakiemuś deweloperowi zlecić te zadania", "Bezwstydni nieudacznicy" – to tylko niektóre z wybranych komentarzy, które wyraźnie odzwierciedlają frustrację Polaków.

Wicemarszałek Zgorzelski skomentował propozycję Henning-Kloski

Krytyka w sieci

"Marszałek Zgorzelski udaje oburzenie w sprawie propozycji pani Uli i Pauliny. Do tego Hołownia zdziwiony, że dziennikarz Republiki nie wykopał żadnego zbiornika retencyjnego", "Zgorzelski rżnie głupa. Jak przyjdzie do głosowania nad wotum nieufności to 'będzie jej bronił jak niepodległości'". "Zgorzelski nie wie, co dzieje się w rządzie. Tam już nikt nad niczym nie panuje", "I jak w tym kraju ma być normalnie, jeśli polityk rządu, nie wie, co się w Polsce dzieje?" – brzmi treść wybranych komentarzy.