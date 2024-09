Które kosmetyki przechowywać w lodówce? Zapytałam o to ekspertkę Fot. Marianna Osko/East News

Reklama.

Skincare na topie

W ostatnich latach w mediach społecznościowych coraz większą popularność zdobywa trend skincare. Kobiety i mężczyźni chętniej dbają o swoją cerę, aby wyglądała młodo i zdrowo.

Skincare, czyli kompleksowa pielęgnacja skóry, obejmuje odpowiednią dietę, nawadnianie organizmu, regularne oczyszczanie oraz stosowanie właściwych kosmetyków. Kluczowe jest zwracanie uwagi na składniki aktywne, które dostarczają skórze niezbędnych substancji i witamin.

Na TikToku pojawiło się wiele treści dotyczących pielęgnacji skóry, a profile skupiające się na tym temacie cieszą się dużym zainteresowaniem. Użytkownicy dzielą się poradami na temat właściwego stosowania kosmetyków, ich doboru do różnych typów cery oraz prawidłowej kolejności aplikacji.

Reklama.

Gdzie przechowywać kosmetyki?

Kosmetyki, których używamy na co dzień, występują w różnych formach: kremy, olejki, pianki, żele czy sera. Najczęściej trzymamy je na półce w łazience lub w szufladzie, jednak nie zawsze jest to odpowiednie miejsce. Warto również zwracać uwagę na datę ważności danego kosmetyku. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zmiana kondycji skóry, pojawienie się niedoskonałości może być przyczyną przeterminowania kosmetyku.

Wiele osób trzyma również takie produkty na wannie, wtedy ważne jest, aby ich nie zamoczyć. Wysoka temperatura i duża wilgotność sprzyjają namnażaniu się bakterii. Z pewnością należy unikać stawiania tam balsamów do ciała.

Reklama.

Półki pod prysznicem z kolei nie zawsze są odpowiednim miejscem ze względu na codzienną, nawet kilkukrotną zmianę temperatury. Najlepszym rozwiązaniem będzie przechowywanie kosmetyków w suchym miejscu. Jeśli jednak musi być to pod prysznicem, to lepiej się postarać by było możliwe jak najdalej od natrysku wody.

Które kosmetyki przechowywać w lodówce?

Zainteresowała mnie kwestia przechowywania kosmetyków w lodówce. Choć temat nie jest nowy, chciałam dowiedzieć się, które produkty warto trzymać w niskiej temperaturze, których lepiej unikać oraz jak długo można je tam bezpiecznie przechowywać.

Reklama.

Niektóre produkty, takie jak maści czy leki, wymagają chłodzenia. Zaleca się również trzymać w lodówce kremy pod oczy – dzięki niskiej temperaturze lepiej radzą sobie z opuchlizną i cieniami. To samo dotyczy akcesoriów, takich jak rollery i wałki do masażu twarzy, które po schłodzeniu dają dodatkowy efekt kojący.

Lodówka jest także idealnym miejscem do przechowywania maseczek w płachcie. Chłodne maski pomagają zredukować ślady zmęczenia, opuchliznę i obkurczają naczynka krwionośne, co sprawia, że skóra wygląda świeżo i promiennie. Dotyczy to również otwartych maseczek, które planujemy użyć ponownie – w lodówce zachowają one swoje właściwości na dłużej.

Schłodzone toniki, mgiełki do twarzy i wody termalne są szczególnie przydatne w upalne dni, zapewniając szybkie nawilżenie i odświeżenie skóry. Produkty takie jak serum z witaminą C oraz kosmetyki z retinolem (pochodną witaminy A) również warto przechowywać w niskiej temperaturze, aby zachowały swoje właściwości.

Lodówka to także dobre miejsce na kremy na dzień, na noc oraz przeciwzmarszczkowe, ponieważ chłód wzmacnia działanie zawartych w nich składników.

Użytkowniczka TikToka, o nazwie @akcja.pielegnacja, zauważa, że w lodówce warto przechowywać kosmetyki w nieszczelnych opakowaniach, które są bardziej narażone na działanie powietrza, co może obniżyć ich skuteczność.

Reklama.

Autorka podkreśla również, że naturalne kosmetyki, które nie zawierają konserwantów, powinny być przechowywane w lodówce, aby zapobiec pogorszeniu ich jakości. Dotyczy to także produktów o wysokiej zawartości wody, aloesu czy innych składników wrażliwych na temperaturę. Przechowywanie ich w chłodzie skutecznie chroni przed degradacją i pozwala zachować pełnię właściwości pielęgnacyjnych.

Kosmetolog zabiera głos

Postanowiłam również skontaktować się z kosmetologiem, aby uzyskać profesjonalną opinię na temat przechowywania kosmetyków w lodówce. Na pytanie, czy zaleca się przechowywanie kosmetyków w lodówce, usłyszałam, że tak, ale nie wszystkie.

Reklama.

– Zaleca się przechowywanie niektórych kosmetyków w lodówce, aby zachować ich efektywność i trwałość. Dotyczy to szczególnie produktów zawierających kwasy, retinol i witaminę C, które są wrażliwe na ciepło i światło. Chłodzenie pomaga stabilizować te składniki, co może poprawić ich działanie i przedłużyć ich przydatność – mówi kosmetolog Wiktoria Kalisz w rozmowie z naTemat.pl.

A które produkty lepiej jest trzymać poza lodówką?

– Kosmetyków na bazie olejków i wosków nie powinno się przechowywać w lodówce, ponieważ niskie temperatury mogą zmieniać ich konsystencję, powodując twardnienie lub nierównomierne rozprowadzenie. Takie produkty najlepiej przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o stabilnej temperaturze, aby zachować ich właściwości i skuteczność – dodaje kosmetolog.

Reklama.

Czas przechowywania kosmetyków w lodówce powinien być zgodny z zaleceniami producenta. W zależności od produktu niektóre mogą być tam przechowywane nawet przez kilka miesięcy. Przestrzeganie tych wytycznych zapewnia optymalną efektywność i bezpieczeństwo kosmetyków.

: