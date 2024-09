Próba porwania 11-latka w Ciechanowie bulwersuje. Oto, co udało się ustalić

W centrum Ciechanowa doszło do niepokojącego incydentu. 38-letni mężczyzna przewrócił jadącego na rowerze 11-latka, a następnie próbował wciągnąć go do zaparkowanego samochodu. Na szczęście szybka reakcja przechodniów spłoszyła napastnika. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie, a zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.