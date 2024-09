Fejki powodziowe prawicy kontra zdrowy rozum

To niestety normalne, że w przypadku klęsk żywiołowych o takim zasięgu nie jest od razu znana ostateczna liczba ofiar. Jednak gadanie przez polityków o setkach ludzi to ssanie z palca. Próba przykrywania nędznego frekwencyjnie protestu partyjnego PiS i roześmianych prezydenckich dożynek , gdy mieszkańcy południa kraju walczyli z powodzią.

To obliczona na "polityczne złoto" kampania kłamstwa, która w czasie klęski żywiołowej (!) ma wzbudzić panikę, gniew i wrogość do Państwa. Z domu nas wszystkich skrajna prawica robi sobie pole bitwy. Jej członkowie nie rządzą, więc są gotowi swoimi kłamstwami podpalić kraj, byle tylko zatańczyć na zgliszczach. "Polska w ruinie" od początku była obietnicą.

Kłamstwa o liczbie ofiar powodzi niszczą społeczeństwo

Takie kłamstwa powinny być karalne. Liczba ofiar nie jest kwestią opinii, bo to nie jest rozmowa o wyższości pomidorowej nad ogórkową. Nie jest to też wolność słowa, bo wolne mają być fakty, choćby najbardziej niewygodne, ale nie kłamstwa: szczególnie te, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Polski i temu, co spaja nas w społeczeństwo.

Mówi się, że PiS i Konfederacja jedzą psy i koty

Co do tego wszystkiego mają tytułowe psy i koty, które jedzą politycy PiS i Konfederacji?

Z jednej strony nic, bo nie mam żadnych dowodów na to, że skrajna prawica w Polsce ma takie menu (chociaż Konfederację kusiło). Mogłabym co prawda zrobić to co oni i powiedzieć, że słyszałam od koleżanki, która ma znajomego urzędnika, który rozmawiał z zapłakaną kuzynką itd. Jednak bądźmy poważni.