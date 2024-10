"Wow. Jest rok 2024, a ja właśnie musiałem czołgać się po podłodze tego samolotu LOT podczas lotu powrotnego z Warszawy, żeby dostać się do toalety, ponieważ "nie mamy wózków inwalidzkich na pokładzie. To polityka linii lotniczej". Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz chodzić, to jest po prostu dyskryminacja" – napisał dziennikarz.

"Trzeba przyznać, że załoga pokładowa była tak pomocna i przeprosiła za tę sytuację. To nie ich wina, to linia lotnicza. Nie będę już latać LOT-em, dopóki nie wejdą w XXI wiek" – przekazał.

"Uważam, że tę linię lotniczą należy rozliczyć z programu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Niezwykłe, że coś takiego dzieje się w 2024 roku", "Szokujące – bardzo mi przykro to słyszeć, czy nie nadszedł czas, aby linie lotnicze były zobowiązane do zapewnienia wózków inwalidzkich na pokładzie, aby móc posiadać licencje na loty do międzynarodowych lotnisk?", "O rany, to niewiarygodne, mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku" – brzmi treść wybranych wpisów.