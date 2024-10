Patryk Jaki również prorokuje rozpad rządu Tuska. Mówił też o Radzie Stanu

PiS i Suwerenna Polska mają plan na nowe państwo

– Po to rozmawiamy codziennie z naszymi różnymi kolegami, nie tylko z PSL, Konfederacji, ale także z innych ugrupowań, którzy też mają coraz więcej problemów z tym, co widzą i co robi Tusk, Bodnar, jaki chaos się wprowadza, żeby stało się to faktem, a stanie się to faktem, jak wygramy wybory prezydenckie – przekonywał.