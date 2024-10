Biografia Leszka Moczulskiego

Początki działalności opozycyjnej

Po powrocie do Warszawy i ukończeniu studiów prawniczych oraz historycznych na Uniwersytecie Warszawskim Moczulski początkowo wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej (PPR), jednak szybko został z niej usunięty za "odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne". Jego krytyczny stosunek do władzy PRL doprowadził do pierwszego aresztowania w 1957 roku pod zarzutem szkalowania władz w prasie zagranicznej.