42-letni Polak w sobotę 12 października wybrał się na snurkowanie (nurkowanie z maską i rurką) w pobliżu plaży Seixal na Maderze. Kiedy do wieczora nie dał znaku życia, jego żona zgłosiła zaginięcie lokalnym służbom. Zaczęły się poszukiwania w bardzo trudnych warunkach.

Na Maderze szalały fale, a służby szukały polskiego turysty

Służby zgłoszenie o zaginięciu 42-latka otrzymały o godzinie 18:39 w sobotę 12 października. Jednak akcję poszukiwawczo-ratunkową skutecznie utrudniały warunki. Na wodę nie mogli wypłynąć ratownicy, ponieważ fale były zbyt wysokie. Zamiast tego Krajowy Urząd Morski, za pośrednictwem kapitana portu i lokalnego komendanta policji morskiej w Funchal do akcji wysłał drony.

To właśnie za pomocą niewielkich bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w kamerę termowizyjną w nocy udało się namierzyć Polaka dryfującego na oceanie. Mimo iż jego lokalizacja była dobrze znana ratownikom, to miejsce w którym się znajdował, a także warunki w żaden sposób nie pozwalały na to, żeby wysłać po niego ekipę ratunkową.