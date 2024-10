Jak donosi portal Wakacyjnipiraci.pl Ryanair chce wprowadzić zmiany dotyczące cen usług dodatkowych. Nowe opłaty będą obowiązywać pasażerów, którzy zdecydują się dokupić bagaż po dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej lub w aplikacji . Zmiany obejmują zarówno bagaż rejestrowany, jak i priorytetowy dostęp do wejścia na pokład.

Dla bagażu rejestrowanego o wadze 10 kg, jeśli opcja zostanie wybrana podczas rezerwacji biletu, cena będzie wynosić od 9,49 euro do 44,99 euro. Jeśli decyzja o dokupieniu bagażu zapadnie później, opłata wzrośnie i będzie wynosić od 23,99 do 44,99 euro.

W przypadku bagażu 20-kilogramowego cena przy rezerwacji wynosi od 18,59 do 59,99 euro. Dokupienie tej opcji później będzie wiązać się z wydatkiem od 39,99 do 59,99 euro.

Priorytet, który daje możliwość pierwszeństwa wejścia na pokład oraz przewiezienia dwóch sztuk bagażu podręcznego, przy rezerwacji kosztować będzie od 6 do 26 euro. Jeśli decyzja o wykupieniu tej usługi zapadnie później, cena wzrośnie do przedziału od 20 do 60 euro, w zależności od lotu i terminu.