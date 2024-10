Uczciwi żołnierze

Dowódca batalionu, sierżant Krzysztof Duda, natychmiast poinformował o znalezisku swojego przełożonego, podpułkownika Marcina Łyskanowskiego. Ten z kolei przekazał informację wyżej – do komandora Tomasza Laskowskiego, dowódcy brygady. Pieniądze zostały zabezpieczone przez żołnierzy i przekazane policji, która teraz stara się ustalić, do kogo należały.

Pomoc po powodzi

Obecność żołnierzy w Stroniu Śląskim, gdzie doszło do niezwykłego znaleziska, jest częścią szerokich działań Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach operacji FENIKS , mającej na celu pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Terytorialsi angażują się w pomoc humanitarną oraz zabezpieczają mienie społeczeństwa dotkniętego kryzysami.

Incydent z przywłaszczeniem

Miał on przywłaszczać mienie przeznaczone dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Wobec tego żołnierza wszczęto postępowanie wyjaśniające, które umożliwiło postawienie mu zarzutów. Cała sytuacja wywołała zaskoczenie zarówno wśród dowództwa WOT, jak i innych żołnierzy.

Skąd wzięło się WOT?

Do WOT mogą wstępować osoby w wieku od 18 do 55 lat, które są obywatelami Polski, cieszą się dobrą opinią i nie były karane. Służba w WOT to dobrowolne zaangażowanie, które łączy mundur z życiem cywilnym, umożliwiając uczestnictwo w szkoleniach i działaniach w lokalnych społecznościach.