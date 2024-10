Przyjaciele protagonistki wpadają na pomysł, by wykraść z opuszczonej bazy badawczej, która krąży w przestrzeni kosmicznej wokół Jackson's Star, komory do kriostazy (hibernacji). Dzięki nim Rain będzie mogła uciec z kolonii na słoneczną i pełną zieleni Yvagę.

"Obcy: Romulus" trafi na VOD. Kiedy? (DATA)

Obsada sequela oryginalnego "Obcego", który wyreżyserował urugwajski filmowiec Fede Álvarez ("Nie oddychaj"), składa się z grona obiecujących gwiazd Hollywood. W rolę Rain wcieliła się znana z "Priscilli" i "Civil War" rewelacyjna Cailee Spaeny, zaś jako Andy'ego obsadzono charyzmatycznego gwiazdora brytyjskiego serialu "Branża" – Davida Jonssona. Na ekranie możemy zobaczyć również Archiego Renaux ("Cień i kość"), Isabelę Merced ("The Last of Us"), Spike'a Fearna ("Aftersun") i Aileen Wu ("Corpse Pose").