Decyzja ta wywołała ostry sprzeciw organizatorów, którzy zapowiedzieli odwołanie się do sądu, co jest kolejnym rozdziałem napiętej historii wydarzenia, które od lat dzieli Polaków na mniej i bardziej "polskich".

Atmosfera Marszu: Patriotyzm czy ekstremizm?

Marsz Niepodległości, który pierwotnie miał na celu uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości, stał się w ostatnich latach miejscem, gdzie niejednokrotnie pojawiają się skrajnie prawicowe hasła. Mimo że większość uczestników to ludzie, którzy chcą w sposób pokojowy celebrować patriotyzm, wydarzenie bywa wykorzystywane przez ekstremistów. W trakcie poprzednich marszów wielokrotnie dochodziło do skandowania rasistowskich i homofobicznych haseł oraz prezentowania kontrowersyjnych symboli, takich jak krzyże celtyckie, które są znakami supremacji białej rasy​.

Powody odmowy ratusza

Kolejnym problemem, który podkreślił urząd, była długość trwania zgromadzenia. Marsz miał trwać od 28 października do 12 listopada, co stanowiło poważne wyzwanie dla miasta i mogło doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego. "Organizacja zgromadzenia w przyjętej przez organizatora formule (...) doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego znacznej części Warszawy, co z kolei spowoduje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców" – poinformował ratusz.