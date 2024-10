Greta Gerwig , znana z takich udanych produkcji jak "Barbie" oraz "Małe kobietki", podpisała kontrakt z Netflixem na stworzenie co najmniej dwóch filmów z sagi "Opowieści z Narnii".

Stało się to przyczyną nieporozumień z serwisem streamingowym, ponieważ Netflix nie ma zamiaru zmieniać swojej polityki. Matthew Belloni informuje w swoim dziale na portalu Puck, że współpraca między Gretą Gerwig a przedstawicielami Netflixa do tej pory przebiegała w przyjaznej atmosferze, ale reżyserka nie ukrywa swojego rozczarowania ich decyzjami.

Warto również zauważyć, że decyzja o braku kinowej premiery "Opowieści z Narnii" oznacza rezygnację z dodatkowych zysków, w szczególności tych związanych z biletami do kina. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że Netflix znany jest z oceniania sukcesu na podstawie danych o oglądalności, a nie zysków finansowych, co może być nie najlepszym podejściem w przypadku tak ogromnej franczyzy, jaką jest Narnia.