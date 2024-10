Cameron Diaz powraca do aktorstwa po 10-letniej przerwie. Już wkrótce fani będą mogli ją zobaczyć w nowym filmie Netfliksa "Back in Action". Aktorka ma również w planach inne projekty filmowe. W ostatnim wywiadzie Cameron Diaz zdradziła powody swojej decyzji sprzed lat i mówiła, co skłoniło ją do powrotu na ekran.

Cameron Diaz wraca na plan po 10 latach. Zagra w nowej produkcji Netfliksa Fot. Kadr z filmu "Back in Action"

Cameron Diaz to jedna z największych gwiazd Hollywood. Swoją karierę rozpoczęła w 1994 roku, występując u boku Jimma Carreya w filmie "Maska". Na przestrzeni lat zagrała w takich tytułach jak "Sposób na blondynkę", "Męska gra", "Gangi Nowego Jorku", "Aniołki Charliego" czy "Bez mojej zgody".

Podkładała również głos w kultowej animacji "Shrek", gdzie wcieliła się w postać księżniczki Fiony. Ostatnia ekranizacja z jej udziałem miała premierę w 2014 roku i nosiła tytuł "Annie", w której zagrała Colleen Hannigan. Po tym filmie Diaz postanowiła na dłużej zniknąć z ekranów.

Cameron Diaz wraca na plan po 10 latach

Aktorka powróciła do zawodu po 10-letniej przerwie. Cameron Diaz pojawi się w filmie "Back in Action", który zadebiutuje na platformie streamingowej Netflix w 2025 roku. W produkcji Diaz zagra u boku Jamie'ego Foxxa, z którym miała już okazję współpracować w przeszłości przy kilku projektach.

Co więcej, jak donosi "The Hollywood Reporter", aktorka planuje także powrócić do roli księżniczki Fiony w "Shreku 5" i prowadzi rozmowy dotyczące występu w filmie "Outcome" obok Keanu Reevesa.

W rozmowie z portalem Cameron Diaz wyznała, że nie mogła odmówić Foxxowi, który namawiał ją do zagrania z nim w nowej produkcji Netfliksa. – Powiedział "Zagraj ze mną", a ja odpowiedziałem: "Ok, zróbmy to". To jest nasz trzeci wspólny projekt, więc to naprawdę świetne – mówiła aktorka.

Dlaczego Cameron Diaz zniknęła z ekranów?

Aktorka opowiedziała o swojej decyzji z 2014 roku, kiedy to postanowiła zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Wyznała, że w tamtym momencie była to dla niej najlepsza decyzja. Jej celem było skupienie się na życiu osobistym, a jak zaznaczyła, nic nie mogło zmienić jej postanowienia.

– To było coś, co musiałam zrobić. Czułam, że to właściwa decyzja, aby odzyskać swoje życie, i naprawdę nie obchodziło mnie nic więcej. Czyjaś opinia, sukces, oferta – cokolwiek innego nie mogło wpłynąć na moją decyzję o dbaniu o siebie i budowaniu życia, które naprawdę chciałam mieć – powiedziała Diaz podczas wydarzenia magazynu Fortune "Most Powerful Women Summit".

Po zrobieniu sobie przerwy od występowania w filmach Cameron Diaz skupiła się na życiu rodzinnym. Wzięła ślub z muzykiem Benjim Maddenem, a para doczekała się dwojga dzieci. W 2019 roku na świat przyszła ich córka, Raddix, a na początku tego roku ogłosili, że powitali na świecie syna, któremu nadali imię Cardinal.

Cameron wyznała, że wraz z mężem uznali, iż nadszedł odpowiedni czas, by wróciła do pracy.

– Mój mąż, który jest naprawdę wspaniały, powiedział: "Wspierałaś nas i budowałaś rodzinę. Teraz czas, żebyśmy cię wspierali i pozwolili ci wrócić do realizacji swoich pasji". Na koniec dodał: "Pokaż mi, jak to robisz, dziewczyno" – wyznała aktorka.

Film "Back in Action" ma zadebiutować na Netflixie w styczniu 2025.

