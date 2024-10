"Kulawe konie" na Apple TV+

Będzie prequel o młodym Lambie?

– Nie sądzę, żeby ludzie tego chcieli. Na początku Mick i ja żartowaliśmy o tym, a on był temu dość zdecydowanie przeciwny. I to dokładnie z tych powodów, o których jest ta rozmowa: to fascynacja Lambem – odpowiedział na pytanie portalu The Wrap .

– Mick napisał znakomitą książkę zatytułowaną "The Secret Hours", w której wraca do powojennego Berlina z Lambem i Molly. To fantastyczna książka, ponieważ przeplata dwie osie czasowe. Pojawiają się w niej również postacie z "Kulawych koni" w sposób zabawny, ale poboczny. To mogłoby być naprawdę interesujące do zrealizowania. To nie jest do końca młody Lamb, ale wciąż jest esencją Lamba – powiedział Smith.