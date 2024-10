J arosław Kaczyński wypowiedział w Sejmie słowa, które mogły zelektryzować warszawiaków. Prezes PiS oznajmił bowiem, że w stolicy Polski są już miejsca, gdzie "dochodzi do prób włamania przez migrantów do mieszkań". Skąd o tym wie? Tego nie wyjawił, ale jego "ustalenia" podparł inny poseł PiS Radosław Fogiel. I powołał się na tajemniczego dzielnicowego. Każdy normalny obywatel, mający taką wiedzę, zaalarmowałby służby. No, chyba że Kaczyński puszcza w obieg kolejną "zapłakaną kuzynkę".





A myślałem, że już niczym nie zaskoczą. Oto pisowska wersja kłamstw Trumpa o psach i kotach

Mateusz Przyborowski

Jarosław Kaczyński wypowiedział w Sejmie słowa, które mogły zelektryzować warszawiaków. Prezes PiS oznajmił bowiem, że w stolicy Polski są już miejsca, gdzie "dochodzi do prób włamania przez migrantów do mieszkań". Skąd o tym wie? Tego nie wyjawił, ale jego "ustalenia" podparł inny poseł PiS Radosław Fogiel. I powołał się na tajemniczego dzielnicowego. Każdy normalny obywatel, mający taką wiedzę, zaalarmowałby służby. No, chyba że Kaczyński puszcza w obieg kolejną "zapłakaną kuzynkę".