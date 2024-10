Trzaskowski zgadza się na Marsz Niepodległości

Bartosz Malewski w rozmowie z dziennikarzami Interii wyraził radość z ostatecznej decyzji. – Widać, że prezydent Trzaskowski ugiął się przed siłą Marszu Niepodległości. To napinanie się ze strony Ratusza było niepotrzebne. Rządy się zmieniają, a Marsz Niepodległości trwa – podsumował organizator.

Seria zgłoszeń i odmów

Jak pisaliśmy w naTemat.pl organizatorzy Marszu Niepodległości po raz pierwszy zgłosili zamiar zorganizowania demonstracji 28 września 2024 roku , jednak sposób, w jaki składali kolejne wnioski, budził kontrowersje. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło zgromadzenia stacjonarnego, które miało rozpocząć się 28 października i potrwać aż do 11 listopada.

W późniejszych zgłoszeniach przesuwano daty rozpoczęcia zgromadzenia, nie wycofując wcześniejszych wniosków. Urząd miasta podkreślał, że takie postępowanie stwarzało trudności w ocenie, które zgłoszenie jest rzeczywiste i planowane do realizacji.

Władze miasta, po konsultacjach z policją, strażą pożarną oraz pogotowiem, uznały, że organizacja tak długiego wydarzenia wpłynęłaby negatywnie na funkcjonowanie miasta , a także bezpieczeństwo mieszkańców. Ratusz zaznaczył, że wielodniowe zgromadzenie doprowadziłoby do paraliżu komunikacyjnego i zagrożenia zdrowia i życia ludzi. W wyniku tych obaw wydano kilka odmów organizacji wydarzenia w zaproponowanej przez stowarzyszenie formie.

Tradycyjny marsz, tradycyjne problemy

Marsz Niepodległości co roku budzi kontrowersje, a uczestniczący w nim "patrioci" nie zawsze ograniczają się do pokojowej manifestacji swoich poglądów. W poprzednich latach dochodziło do licznych incydentów – od podpaleń, przez starcia z policją, po dewastację mienia publicznego.