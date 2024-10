Prime Video wprowadza nową wersję kultowego serialu. Kolejny kraj zyska własne "The Office"

Meksykańska wersja serialu "The Office" zatytułowana "La Oficina" pojawi się na platformie Amazon Prime Video. To kolejna adaptacja popularnego serialu po niedawnym australijskim remake'u. Nowa wersja "The Office" z Meksyku będzie dostępna dla widzów w Ameryce Łacińskiej, Brazylii i Hiszpanii, a za jej realizację odpowiadają twórcy "Klubu Cuervos".