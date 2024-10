Fot. Lucasfilm Ltd. / Everett Collection / East News

W rozmowie z magazynem "Empire" Kathleen Kennedy z Lucasfilm poinformowała, że nadchodzące tytuły "zbadają ewolucję Jedi" . Swego czasu youtuberka Star Wars Meg, która już kiedyś udowodniła, że jest wiarygodnym źródłem wiedzy na temat niektórych projektów z uniwersum "Gwiezdnych Wojen", zdradziła, że filmowi o Rey nadano podobno tytuł "Star Wars: A New Beginning".

Film "Star Wars" z Daisy Ridley traci scenarzystę

Niezatytułowany jeszcze film ze świata "Gwiezdnych wojen" z Daisy Ridley w roli głównej napotyka na swej drodze coraz więcej komplikacji. W ubiegłym roku z funkcji scenarzystów projektu zrezygnowali Damon Lindelof ("Watchmen") i Justin Britt-Gibson ("Odpowiednik"). Ich miejsce zajął Steven Knight, autor scenariusza do "Peaky Blinders", "Locke" i "Wschodnich obietnic".

Zagraniczne media przekazywały na początku bieżącego roku, że LucasFilm miało być niezachwycone pomysłem Knighta na fabułę filmu o Rey. Stworzony przez niego scenariusz otrzymał podobno tak wiele zastrzeżeń, iż nie było nawet sensu go poprawiać.

Jak donosi amerykański tygodnik "Variety", Steven Knight zrezygnował z podróży po odległej galaktyce, by poświęcić swój czas scenariuszowi do pełnometrażowego filmu "Peaky Blinders" z Cillianem Murphym ("Oppenheimer"). Nie wiadomo, kto ostatecznie zajmie się fabułą do filmu o Rey.