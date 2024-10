Cios dla Koalicji 15 października. Zandberg chce powołać nowe ugrupowanie

Chaos w ugrupowaniach. Kto będzie kandydatem na prezydenta?

Zarówno w Koalicji Obywatelskiej , jak i w Prawie i Sprawiedliwości trwa swoista prekampania mająca na celu wyłonienie kandydata na prezydenta. W obozie Donalda Tuska, choć wydawało się, że pewniakiem jest Rafał Trzaskowski , nie ma jeszcze 100% jasności co do tego, czy to właśnie on będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej.

W samej koalicji rządzącej pojawił się również pomysł, by kandydat całej Koalicji 15 października był wspólny. Nieoczekiwanie zapowiedział to Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie Rady Naczelnej PSL. Jednak nic nie wskazuje na to, by taka koncepcja miała się zrealizować. Donald Tusk swoim wpisem na platformie X (dawniej Twitter) dał jasno do zrozumienia, co myśli o tym pomyśle.