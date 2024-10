Już po raz trzeci Siemianowice Śląskie organizują to wydarzenie, które ma być alternatywą dla Halloween, kojarzonego z mrocznymi i negatywnymi symbolami. Jednak w kontekście organizacji wydarzenia przez władze miasta trzeba zapytać, czy nie jest to, aby przesadny fanatyzm religijny, który narzuca mieszkańcom swoją wizję rzeczywistości.

Heaven Wins – Święto Aniołów

Zawierzenie miasta Niepokalanemu Sercu Maryi w 2015 roku oraz Bożemu Miłosierdziu w 2022 roku stały się podstawą działań prezydenta. Rafał Piech stwierdził, że "nasze Święto Aniołów to doskonała alternatywa zamiast tych wszystkich diabłów, wiedźm, czarownic, duchów, potworów, szkieletów, wampirów itp.". Zamiast koncentrować się na strachu i śmierci, chce, by społeczność Siemianowic uczciła życie i dobro.

Trzy szóstki i diabeł, czyli w co wierzy prezydent Siemianowic Śląskich

Jak zapowiada urząd miasta, kulminacyjnym punktem tego dnia będzie Wielki Finał w Kompleksie Sportowym "Michał", gdzie uczestnicy będą mogli skorzystać z atrakcji, takich jak Aleja Dobrych Uczynków oraz serduszkowy pojemnik na małe gesty dobroci. Dla najmłodszych zaplanowano dodatkowe atrakcje: dmuchańce, zabawy z didżejem, kolorowe balony oraz słodkie przysmaki. Władze miasta apelują, by "ten dzień stał się okazją do celebrowania dobra i radości!".

Chrystianizacja Siemianowic wyklucza ludzi

Religijność Rafała Piecha nie jest zjawiskiem nowym. Przed objęciem urzędu był szafarzem Komunii Świętej, a obecnie czyni z wiary część swojego wizerunku. Rok po pierwszym zwycięstwie w wyborach, zawierzył miasto Niepokalanemu Sercu Maryi, co wywołało kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców, ale również w Polsce. Sam prezydent z przekonaniem mówił, że od tego momentu to nie on, ale Matka Boska zarządza miastem. Takie działania, chociaż mogą zyskiwać pewne poparcie, rodzą wątpliwości co do oddzielania sfery publicznej od religijnej.