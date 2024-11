"Warto podkreślić, że to nie zwykła stonoga, lecz drapieżny, jadowity wij, którego ugryzienie może być niebezpieczne zarówno dla małych zwierząt, jak i ludzi!" –przekazano na Facebooku.

Funkcjonariusze umieścili skolopendrę w specjalnym pojemniku zachowując wszelkie środki ostrożności. Następnie przewieziono ją do fundacji zajmującej się opieką nad egzotycznymi zwierzętami.

Skolopendra: co to za zwierzę?

Skolopendry to rodzaj dużych wijów z rodziny skolopendrowatych, występujących głównie w tropikalnych i subtropikalnych regionach świata. Skolopendra jest jadowitym drapieżnikiem o wydłużonym, segmentowanym ciele, przypominającym stonogę, jednak znacznie bardziej niebezpiecznym. Niektóre gatunki skolopendr mogą dorastać nawet do ponad 30 centymetrów.

Pająk Nosferatu w Polsce?

Jakiś czas temu redakcja naTemat.pl informowała o coraz częstszym występowaniu egzotycznych gatunków zwierząt w Europie Środkowej, gdzie do tej pory były one rzadkością. Jednym z takich gatunków jest Pająk Nosferatu, naturalnie spotykany w krajach śródziemnomorskich, jak Hiszpania czy Włochy. W wyniku zmian klimatycznych przesuwa się on jednak na północ.